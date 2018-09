La furia del tifone Mangkhut tra Cina e Hong Kong: scene impressionanti da film di fantascienza [VIDEO]

Piogge alluvionali e inondazioni tra Cina e Hong Kong. Evacuate milioni di persone. Scene impressionanti!

La furia della natura si sta abbattendo in questi ultimi giorni sul sud-est asiatico : dapprima le dapprima le Filippine, poi Hong Kong e Cina, tutte colpite in pieno dal tifone Mangkhut con venti oltre i 250 km/h che hanno causato danni enormi e su vaste aree e anche inondazioni. Le immagini che sono giunte in questi giorni sono davvero impressionanti e fanno capire appieno i momenti terribili che hanno vissuto milioni di persone nel sud-est asiatico.

Davvero impressionante questo video registrato in Cina durante il tifone ieri, dove i fulmini si intrecciano tra di loro con alta frequenza (quasi come fosse una scesa da film di fantascienza).

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

La situazione più catastrofica è nelle Filippine, sull'isola di Luzon, dove sono 65 le vittime al momento : numero destinato a crescere data la frana spaventosa che si è abbattuta su un gruppo di minatori (ancora 40 i dispersi). Interi villaggi sono stati devastati sul lato nord dell'isola, sia dai venti forti che dalle inondazioni.



Ieri la furia di Mangkhut si è abbattuta su Hong Kong, Macao e Cina : la tempesta ha colpito queste aree estremamente popolate con venti ad oltre 200 km/h ed un'onda di tempesta alta diversi metri che ha travolto i litorali sin verso l'interno (anche fino a 200 metri).



Sono almeno 4 le vittime al momento in Cina, mentre 2.45 milioni di persone sono state evacuate. Sono almeno 18327 i rifugi di emergenza allestiti tra la provincia cinese di Guangdong e Hong Kong.

Danni ingenti su tutta Kong Kong : migliaia di alberi sradicati, auto schiacciate, case scoperchiate, capannoni ribaltati, ristoranti e alberghi costieri tutti sommersi dall'acqua. Davvero un bollettino da guerra.