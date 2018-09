La furia del Tifone Mangkhut si abbatte su Hong Kong

Sulle Filippine il Tifone Mangkhut ha portato precipitazioni alluvionali con raffiche intense di vento sin oltre i 200Km/h e provocando sul suo percorso oltre 100 morti. Nel nord delle Filippine sono fuori uso i mezzi di comunicazione e manca l'elettricità, attualmente almeno 5 milioni di persone sono isolate ed al buio. Diverse strade interrotte a causa di frane e smottamenti, seriamente minacciati i raccolti del riso. In seguito la tempesta si è spostata verso nord-ovest, raggiungendo la parte sud-orientale della Cina.



Nelle ultime ore, ad essere interessata da quella che viene definita la peggior tempesta tropicale dell'anno in tutto il mondo, è l'isola di Hong Kong, nonchè l'omonima metropoli che sta affrontando una condizione di pesante maltempo.



La zona viene interessata da potenti raffiche di vento sino a 150-200Km/h ed una notevole quantità di pioggia. Le autorità locali hanno evacuato oltre mezzo milione di persone da 7 città diverse per essere trasferite in alloggi più sicuri. Sulla zona è stata dichiarata l'allerta massima per maltempo, centinaia di voli cancellati nell'aeroporto di Hong Kong.



Ancora venti forti e precipitazioni abbondanti sono previste nelle prossime ore anche nell'entroterra del territorio cinese.