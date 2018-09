La furia del tifone Jebi sul Giappone : danni enormi, inondazioni e vittime

Tifone Jebi con violenza sul Giappone. Danni enormi, aumentano anche vittime e feriti. Le immagini.

Oggi pomeriggio vi aggiornavamo del potente tifone Jebi abbattutosi, in giornata, sul Giappone occidentale e vi mostravamo anche questo video impressionante.



La situazione, nelle ultime ore, è nettamente peggiorata a causa delle piogge torrenziali, le mareggiate e i venti tempestosi scatenati dal ciclone tropicale.

Ecco un video delle impressionanti mareggiate in Giappone :

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

DANNI, VITTIME E FERITI

Le vittime del tifone Jebi sono salite a 6 mentre sono 163 i feriti, secondo quanto riferito dal canale televisivo NHK. Il vento ha raggiunto i 35 metri al secondo con raffiche di 50 metri al secondo. Nelle prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo sono almeno 1.6 milioni le case rimaste senza corrente elettrica.



Decine di migliaia sono le automobili ribaltate dai venti tempestosi, come da decenni non accadeva. Sott'acqua anche la pista e il parecchio dell'aeroporto principale di Kyoto.Preoccupazione anche per la Toyota che ha annullato i turni di notte in 14 stabilimenti in tutto il paese, incluse le prefetture di Aichi, Fukuoka e Miyagi. I grandi magazzini sono chiusi ad Osaka e Kyoto.



È il tifone più potente degli ultimi 25 anni.