La FRUSTATA FREDDA di CAPODANNO al centro e al sud (le mappe)

L'alta pressione che da giorni ci sta interessando sposterà i suoi massimi verso nord-ovest. Ciò darà adito ad aria fredda di scendere verso l'Europa centro-orientale tra San Silvestro e Capodanno, lambendo anche l'Italia.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nel pomeriggio di lunedi 31 dicembre (San Silvestro).

Ecco i rovesci accompagnati da vento forte settentrionale che interesseranno Marche, Umbria orientale, Abruzzo e il Meridione in genere ad eccezione della Campania e la Sicilia centro-meridionale.

Arriverà anche la neve sopra i 700-900 metri in Appennino, localmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi.

Il resto d'Italia non si accorgerà di nulla a parte un po' di vento e un modesto calo termico.

La seconda mappa mostra la previsione per le ore centrali della giornata di Capodanno in Italia.

Tutto sereno, ma più freddo al nord, sul Tirreno e sulla Sardegna; nubi irregolari lungo il versante adriatico e al meridione con rischio di spruzzate di neve in Appennino sopra i 500-700 metri. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi progressivamente.

Ancora venti forti da nord-est al centro e al sud con temperature piuttosto basse. Più blanda, se non del tutto assente, la circolazione eolica sul resto d'Italia.

