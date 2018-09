La FASE TEMPORALESCA tra giovedÃ¬ e venerdÃ¬: le mappe!

L'anticiclone tenderà ad indebolirsi tra giovedì e venerdì, consentendo la penetrazione di una massa d'aria più fresca ed instabile in quota, che potrà generare focolai temporaleschi a carattere sparso.



Tutti i modelli vedono la Sardegna come bersaglio principale dell'attività temporalesca con fenomeni che potrebbero manifestarsi sul mare e sulle coste adiacenti tra la notte ed il mattino, mentre nel pomeriggio potrebbero originarsi sulle zone interne isolane.



L'instabilità potrebbe essere presente anche a ridosso dei rilievi del nord sin dal mattino, per poi estendersi sulle zone pianeggianti limitrofe entro sera ed infine puntare ad attraversare parte della Valpadana nella notte su venerdì e attestarsi tra Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche nella mattinata di venerdì.



I fenomeni potrebbero assumere localmente carattere di forte intensità, scaricando molti mm d'acqua in pochi minuti.



Nel frattempo qualche focolaio temporalesco potrà farsi strada qua e là anche lungo la dorsale appenninica del centro e del sud nel pomeriggio di giovedì, mentre per venerdì pomeriggio i fenomeni dovrebbero attestarsi sulle zone interne del centro e sul basso Tirreno tra Calabria e Sicilia.



Altrove il tempo tenderà a migliorare. Nel fine settimana una lieve instabilità potrebbe continuare a manifestarsi in Appennino, specie sul settore meridionale, e in mare aperto sullo Jonio.



Le cartine sono puramente indicative in una situazione del genere, dove non c'è un vero fronte previsto in transito. Seguite dunque i nostri aggiornamenti!