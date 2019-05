La fase di MALTEMPO tra martedi sera e mercoledi al nord e al centro

Il pallido sole che questa mattina filtra a tratti su alcuni settori del nord e del centro non deve trarre in inganno. Dall'Europa centrale è in arrivo un attivo fronte freddo che tra il pomeriggio, la serata e la prossima notte dispenserà piogge e temporali prima al nord, poi anche sulle regioni centrali.

I fenomeni più intensi prenderanno avvio sulle pianure del nord durante il pomeriggio, ma i massimi effetti si avranno in serata e nella notte.

Ecco le precipitazioni attese in Italia attorno alle ore 20 di questa sera (martedì 28 maggio).

Pare evidente una situazione "da stramazzo" con piogge e temporali che si concentreranno al nord-est, sulla medio-bassa pianura e in Liguria. Le precipitazioni saranno seguite da aria secca in sfondamento dai valichi alpini (frecce blu).

Temporali anche al centro, specie tra Toscana, Umbria e Marche; altrove avremo invece condizioni meteorologiche migliori.

Alle 2 della prossima notte (su mercoledi 29 maggio), la situazione in Italia sarà la seguente:

L'aria secca (frecce blu) guadagnerà terreno sul Piemonte, spostando la linea temporalesca verso est, tra il sud della Lombardia, la Liguria orientale, l'Emilia e il Triveneto. Sotto i temporali più forti saranno possibili anche grandinate.

Alle 8 di domani mattina (mercoledi 29 maggio), le piogge dovrebbero attardarsi tra la Lombardia e il nord-est stante una ritornante messa in moto dalle correnti di Bora in inserimento sull'alto Adriatico:

Rovesci saranno presenti anche al centro e sul medio-basso Tirreno. Schiarite invece su estremo nord-ovest, Sardegna e su gran parte del meridione ad eccezione della fascia tirrenica e la Sicilia settentrionale.

Attenzione ai venti forti da nord-est specie su alto Adriatico, Liguria e alto Tirreno con temperature fresche.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

www.meteolive.it