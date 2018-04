La falsa partenza dell'anticiclone africano...

Interverrà nel corso della prossima settimana la prima sortita dell'anno dell'anticiclone africano verso l'Europa centrale, con l'idea di proteggere parzialmente anche il nostro Paese tra lunedì 16 e mercoledì 18 aprile.



In questo intervallo di tempo le temperature aumenteranno e il cielo si presenterà sereno, dando quasi l'impressione che il passaggio tra la primavera e l'estate sia prossimo. Nulla di più sbagliato, perché la spinta dell'anticiclone risulterà eccessiva e votata a congiungersi con un anticiclone posizionato sul nord della Germania.



In questo modo da est offrirà il fianco ad una massa d'aria più fredda che interverrà da giovedì 19, determinando un generale calo termico ma soprattutto dell'instabilità al centro e al sud.



Tale situazione potrebbe essere solo prodromica rispetto a quanto si attende entro i primi giorni della terza decade di aprile, quando da questo "tunnel" che si scaverà sfruttando la rottura del cordone anticiclonico, potrebbe scaturire un "fiume depressionario" nato dal contatto tra correnti da est e correnti da ovest.



Si tratterebbe dell'ennesima fase instabile di questa fase iniziale della primavera 2018 , caratterizzata dall'incapacità degli anticicloni di prendere saldamente in mano la situazione sul Mediterraneo.



Il TEAM di METEOLIVE.IT considera attendibile la fase prevista tra lunedì 16 e giovedì 19 con una percentuale del 55%, mentre ritiene ancora tutta da verificare l'evoluzione successiva, anche se l'ipotesi di un anticiclone ancora costretto a vagare per il nord del Continente sarebbe ancora figlia dello scossone barico di fine febbraio.