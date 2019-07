La correlazione tra zero termico e Global Warming

Negli ultimi decenni esistono studi sempre più accurati riguardanti il cosiddetto "Global Warming", l'aumento della temperatura indotto sia da cause antropiche che da cause naturali. Negli ultimi due decenni questa rincorsa verso l'alto delle temperature ha subito una ulteriore accelerazione con ripercussioni sia nelle temperature registrate al suolo che in libera atmosfera. L'estate del 2019 ha presentato all'appello due grosse ondate di caldo ed aggiunge un altro tassello di un mosaico già ricco di elementi.

Secondo gli ultimi studi, a risentire maggiormente dell'aumento della temperatura sembrerebbero proprio le quote superiori e con esse l'altezza media dello zero termico che ha subito un considerevole rialzo nell'ultimo decennio. Durante l'estate e nella prima parte dell'autunno, il rialzo dello zero termico sull'Europa meridionale può essere spiegato da una maggiore influenza degli anticicloni subtropicali di origine africana . Ecco la media termica nel mese di giugno, scarti positivi molto importanti su tutto lo stivale:





Ancora una volta l'estate 2019 sembra avvalorare questa stretta correlazione, durante le maggiori avvezioni africane abbiamo visto lo zero termico sfiorare i 5000 metri, con gravi ripercussioni sullo stato di salute dei ghiacciai già in fase di ritiro da parecchi anni.

Una aumentata frequenza delle rimonte anticicloniche oceaniche durante il periodo freddo, contribuisce ad innalzare lo zero termico anche durante l'inverno ed in tutte le altre stagioni. Tutta questa serie di trasformazioni è da attribuire ad un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali che coinvolge in primis i paesi dell'Europa meridionale.