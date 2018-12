L'urlo del LIBECCIO sull'Italia...

Quando la nostra Penisola sta per essere attraversata da una perturbazione, i venti tendono tutti a disporsi dai quadranti meridionali. Ogni fronte che ci interessa è generalmente collegato ad un minimo di pressione che lo guida e lo controlla.

A seconda della posizione di questo minimo, i venti si disporranno da Scirocco o da Libeccio sul nostro Paese. Se esaminiamo un fronte perturbato atlantico collegato ad una profonda depressione centrata ad esempio sul Golfo di Biscaglia, nel momento in cui tale fronte si accinge ad interessare l’Italia, i venti si orientano da Scirocco, ovvero da SE.

L’azione di richiamo del minimo barico al suolo ancora posizionato a nord-ovest della nostra postazione, attrae aria dalla periferia verso il suo centro (da SE verso NW), mentre le correnti in quota seguono l’andamento rotatorio attorno al suddetto minimo per effetto della forza di Coriolis, derivata dalla rotazione terrestre.

Tutto ciò fa insorgere correnti da SE al suolo e da SW in quota. Successivamente, il minimo barico tende a spostarsi verso levante e si posiziona in prossimità dell’Europa centrale. Il sistema frontale si muove con lui e attraversa le nostre regioni. Nel momento in cui il minimo di pressione non si trova più a nord-ovest della nostra zona, bensì a nord est, l’azione di richiamo delle correnti verso il suo centro avverrà non più da SE verso NW (con lo Scirocco), ma da SW verso NE. Ecco il Libeccio.

L’azione di questo vento sul moto ondoso è notevole soprattutto sul Mar Ligure, in quanto non vi sono ostacoli “terrestri” in direzione SW in questo braccio di mare e le onde possono generarsi anche a notevole distanza, sollevandosi ulteriormente quando arrivano in prossimità delle coste.

Le condizioni meteorologiche che accompagnano il Libeccio sono in prevalenza perturbate sul versante tirrenico e sulla Liguria, mentre sul versante orientale, sull’Emilia Romagna e sul basso Piemonte vi possono essere ombre pluviometriche e locali schiarite.

In altre parole, le condizioni che generano il Libeccio sul nostro Paese sono determinate da una bassa pressione sull’Europa centrale (magari collegata ad un fronte perturbato) e da un’alta pressione alle basse latitudini mediterranee. Se la depressione risulta spostata troppo ad ovest, sull’Italia insorgerà lo Scirocco.