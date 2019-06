L'ONDATA di CALDO della settimana prossima: le ULTIMISSIME dai modelli

Il tempo passa, ma le bizze modellistiche in merito all'ondata di caldo attesa in Europa la prossima settimana non finiscono.

Questa mattina due modelli tornano a prevedere scenari abbastanza preoccupanti, anche se a distanze previsionali impervie. Insomma, in questi casi bisogna armarsi di pazienza ed aspettare che le mappe riescano a trovare una linea comune.

Iniziamo con il modello più "tranquillo", ovvero il MODELLO AMERICANO. Dopo aver suonato la carica per primo con temperature atroci, da circa 48 ore ha iniziato a ridurre la portata dell'onda calda sull'Italia, deviandola con i suoi effetti più preoccupanti verso l'Europa centro-occidentale.

Secondo questo elaborato, il massimo del caldo si avrà nella giornata di mercoledi 26 giugno. Ecco le temperature a 1500 metri di quota:

Dicevamo dei massimi effetti del caldo che secondo questo elaborato saranno di competenza dell'Europa centro-occidentale. Da noi non si dovrebbero superare i + 23° a 1500 metri sulla Sardegna (circa 35°-37° al suolo) e + 22° sul nord Italia e l'alto Tirreno ( circa 34-36° al suolo); al meridione l'isoterma + 20° alla medesima quota non sarebbe nemmeno valicata, con effetti al suolo decisamente più gentili.

Passiamo adesso ai due modelli più pesanti. Il primo è il MODELLO CANADESE che contempla il picco del caldo sull'Italia nella giornata di sabato 29 giugno; ecco le temperature a 1500 metri relative a questa giornata:

Dove vedete le isoterme a 1500 metri comprese tra 24 e 25°, i 40° potrebbero essere a portata di mano (sulla Sardegna e sul nord-ovest in modo particolare). Andrebbe leggermente meglio al sud, con isoterme alla medesima quota comprese tra 22° e 23° (circa 35-36° al suolo).

...e non finisce qui! Il MODELLO EUROPEO dopo una partenza in sordina, di colpo ha deciso di intensificare il caldo sull'Italia verso valori abbastanza preoccupanti...con la complicità della sua media ens; secondo l'elaborato nostrano, la giornata più calda sarebbe venerdi 28 giugno. Ecco le temperature a 1500 metri previste per la giornata in parola:

Situazione preoccupante al nord con punte di 24-25° sul nord-ovest (circa 40° al suolo); Il resto d'Italia si crogiolerebbe sotto isoterme alla medesima quota comprese tra + 20° a 1500 metri (32-33° al suolo) e + 23° alla medesima quota (circa 36-37° al suolo).

IL NOSTRO PARERE: l'ondata di caldo sull'Europa centro-meridionale è ormai sicura e sarà anche intensa; per l'Italia sarà da valutare se si tratterà di un'ondata di caldo intensa o occezionale...su questo punto i modelli non hanno ancora le idee molto chiare.

