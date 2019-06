L'ondata di CALDO della settimana prossima: le ultime novità dai modelli

Conferme questa mattina da tutti i modelli circa l'ondata di caldo che diverrà realtà sull'Italia durante la settimana prossima. Le temperature previste sono state fortunatamente ritoccate al ribasso; si tratterà comunque di un'ondata di caldo intensa, ma probabilmente non eccezionale per la nostra Penisola.

La prima mappa mostra il massimo dell'ondata di caldo che secondo il MODELLO AMERICANO si toccherà GIOVEDI 27 GIUGNO. Queste sono le temperature a 1500 metri:

Rispetto a qualche giorno fa, il modello di oltre oceano riduce le temperature e pone le basi per un'ondata di caldo meno severa; nel momento di massima calura, le temperature a 1500 metri non dovrebbero superare + 22° a 1500 metri, corrispondenti a 34-35° al suolo. Interessato soprattutto il nord e il centro, mentre al meridione non si dovrebbe salire oltre + 18° a 1500 metri (circa 31-32° al suolo).

La seconda mappa mostra il massimo dell'ondata calda che secondo il MODELLO EUROPEO si toccherà nella giornata di SABATO 29 GIUGNO:

A soffrire maggiormente, secondo il modello europeo, potrebbe essere la Sardegna, con isoterme a 1500 metri comprese tra 24 e 25° (circa 38-40° al suolo). Sul resto d'Italia avremo isoterme alla medesima quota comprese tra 20 e 23°, ovvero tra 33 e 36° al suolo.

La terza mappa mostra il massimo dell'ondata di caldo in Italia che secondo il MODELLO CANADESE si toccherà nella giornata i VENERDI 28 GIUGNO:

Anche secondo questo elaborato sarà la Sardegna la regione che potrebbe soffrire maggiormente il caldo, con isoterme a 1500 comprese tra 24 e 25°, ovvero tra 38 e 40° al suolo. Sul resto d'Italia non si dovrebbe andare oltre i 23° alla medesima quota (circa 36° al suolo) che dovrebbero presentarsi sul settore di nord-ovest.

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, che vengono continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

www.meteolive.it