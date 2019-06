L'ondata calda sta arrivando: si entra nel vivo di questa nuova fase estiva

Un rialzo deciso della temperatura sta cominciando a manifestarsi proprio in queste ore sull'Europa occidentale e su una grossa porzione del Mediterraneo. Quella che ci accingiamo a vivere, potrebbe essere una delle ondate di calore più intense dell'estate, essa sarà in grado di trascinare isoterme africane nel cuore dell'Europa . Ormai giunti al di sotto del range delle 100 ore, possiamo confermare con una certa sicurezza l'arrivo dell'isoterma +25 alla quota di 850hpa (circa 1500 metri) su Francia, Spagna, Italia. Con questo tipo di temperature, nel periodo compreso tra mercoledì 26 e sabato 29 giugno, potremo aspettarci valori termici al suolo superiori alla soglia dei 40 gradi. Ecco la previsione sulle temperature previste in Italia venerdì 28 giugno. Nelle aree cerchiate saranno più elevate le probabilità di avere temperature massime pari o superiori a +40°C:

Contrariamente a quello che abbiamo potuto sperimentare sino a questo momento, le conseguenze di questa onda di calore, essendo fortemente sbilanciata nella parte occidentale del continente, si farà sentire principalmente sulle regioni del nord Italia, laddove sono previsti i valori assoluti più elevati di temperatura. Al centro e dal sud l'azione calda risulterà più marginale, anche se col trascorrere dei giorni anche queste regioni sperimenteranno un graduale rialzo delle temperature. Ecco le anomalie termiche previste sull'Italia dal modello europeo sabato 29 giugno: