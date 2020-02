L'INVERNO si gioca il tutto per tutto: perderà anche quest'ultima mano di poker?

Le correnti atlantiche sono ancora molto violente ed alte di latitudine, figlie di una stagione in cui il vortice polare ha corso davvero all'impazzata. Qualcosa potrebbe cambiare durante la terza decade di febbraio ma non tutti i modelli concordano.



Quello americano però propone scenari decisamente dinamici nella maggior parte delle sue corse e ci invita dunque a non sottovalutare la possibilità che finalmente la corrente a getto subisca una frenata e offra la possibilità di vivere episodi invernali al nostro Paese, pur trovandoci a fine stagione.



Ecco qualche mappa prevista per la terza decade di febbraio; si parte da una situazione in cui l'alta pressione potrebbe arretrare verso sud e favorire l'avvicinamento di una grossa bobina depressionaria:

L'affondo verso sud arriverebbe subito dopo portando freddo generalizzato, anche se moderato, qualche precipitazione a spasso per l'Italia, nevosa a bassa quota soprattutto lungo le zone interne ed appenniniche del centro e del sud.

Ci sono anche scenari estremi che evidenziano un più massiccio e spettacolare ingresso di aria artica marittima dal nord Europa, certamente poco probabile ma che testimonia come nelle mappe non si veda più solo il rosso dell'anticiclone. Qui un'analisi termica a 1500m proprio dell'emissione più fredda. Si nota l'irruzione artica colpire in pieno l'Italia:

Ci sono peraltro anche scenari meno invernali, in cui si vede l'alta pressione che riesce comunque a spuntarla e ad imporsi sull'aria fredda, pur non riuscendo completamente a deviarla verso est e consentendo pertanto una sua parziale penetrazione sullo Stivale, specie al centro e al sud:

Al momento le chances per un inverno che riesca a mettere più in crisi di prima l'alta pressione sono aumentate ma i dubbi espressi dal modello europeo ci fanno comunque riflettere, non vorremmo infatti ritrovarci a commentare anche per fine febbraio carte tremendamente stabili come quello che vi mostriamo qui sotto: