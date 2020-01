L'inverno procede sottotono ma non completamente stabile

La terza decade di gennaio include i cosiddetti "giorni della merla", il periodo dell'anno in cui le temperature dovrebbero risultare più fredde. Eppure questo inverno 2020 non sembra presentare alcuna particolare caratteristica di freddo, in quanto una grossa frazione di territorio europeo, continua ad essere governata dalle correnti occidentali. Il Vortice Polare rimane sostanzialmente chiuso e poco propenso a produrre scambi meridiani in grado di portare masse di aria fredda verso la fascia delle medie latitudini. In questo modo viene inoltre amplificato il divario termico esistente proprio tra le latitudini polari e la fascia dei climi temperati, dove in queste ultime settimane troviamo un profilo delle temperature che rimane superiore alle medie del periodo.



Alla luce di queste considerazioni, il tempo previsto nella terza ed ultima decade di gennaio, avrà ancora poche caratteristiche invernali, al suo posto un lungo autunno con sostanziale mancanza di episodi maltempo invernale per i paesi dell'Europa centrale ed meridionale.

Nonostante questo panorama atmosferico non faccia felici gli amanti dell'inverno e della neve, viene comunque identificato dai modelli, il passaggio di almeno due distinti corpi nuvolosi indirizzati al nostro Paese; il primo tra questi è previsto tra venerdì e sabato interessare soprattutto le regioni settentrionali tirreniche, il secondo un po' più intenso, potrebbe interessare il Mezzogiorno ed una parte delle regioni centrali tra domenica e lunedì . Ecco la previsione del modello lamma riferita a lunedì prossimo, nella quale possiamo distinguere la presenza di una debole circolazione depressionaria collocata col proprio perno sulle regioni meridionali: