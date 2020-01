L'inverno potrÃ  giocare la sua carta? A febbraio...

Inutile fantasticare su mirabolanti cambiamenti del tempo da qui all'inizio di febbraio. Il vortice polare è ancora troppo forte, cosi come l'alta pressione, per regalare uno straccio di cambiamento alle condizioni atmosferiche che si sono instaurate sull'Europa.



Se fosse solo un problema stratosferico, cioè legato ai piani alti dell'atmosfera, potremmo anche pensare che un parziale riscatto (anche se tardivo) della stagione, potrebbe verificarsi a cavallo tra la prima e la seconda decade di febbraio , quando si prevede un indebolimento e una destrutturazione del vortice polare.



Partiamo dalla situazione attuale, dove si nota il core del vortice polare stratosferico abbracciare l'Europa e un riscaldamento interessare l'area siberiana, senza avere alcun risvolto a lato pratico su quanto sta accadendo in troposfera.





Nella seconda fase (primi di febbraio) il riscaldamento dovrebbe trasferirsi sul nord America, mentre nel contempo il core del vortice polare dovrebbe mantenersi sull'Europa. In una situazione di ipotetico contatto tra piani alti e piani bassi dell'atmosfera anche questa situazione non farebbe decollare di molto il nostro inverno, pur rendendolo più movimentato alle alte latitudini europee:

Il cambiamento si registrerebbe però subito dopo (dal 7 febbraio in poi) con il vortice polare schiacciato tra due lobi caldi: nord America e Siberia e con il core indebolito stretto all'uscio sull'Europa.

In questo caso potrebbero esserci ondulazioni delle correnti tali da determinare passaggi perturbati in un contesto più dinamico e freddo anche sul nostro Paese. Naturalmente si tratta di pure congetture, seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.