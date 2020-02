L'inverno nelle Alpi (GUARDALO)

Abbiamo deciso che fosse arrivato il momento di pubblicare, (anche se in bassa definizione per rispetto a tutti coloro l'avessero acquistato in HD) il breve documentario invernale girato in Alto Adige.



L'abbiamo fatto su insistenza di molti sostenitori, appassionati ed amici, perchè era ormai giusto far conoscere al grande pubblico quanto era stato così apprezzato, anche oltralpe.



Abbiamo venduto anche tanti DVD e molti sono ancora disponibili nelle Aziende di Promozione Turistica locali delle valli altoatesine.



Più che un documentario si tratta di un racconto, che ha per protagonista la natura, prima ancora che gli uomini, tutto prepara ad una grande nevicata, il momento culminante di una permanenza invernale nelle Alpi.



E' disponibile anche il documentario "nevica", che ha riscosso il medesimo successo.



Buona visione a tutti e grazie!