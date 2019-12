L'inverno europeo fatica a decollare: per quale ragione?

Stiamo sperimentando proprio in questi giorni un graduale rinforzo delle correnti occidentali sull'Europa. Queste correnti sono state anticipate da un impulso di aria artica che ha contribuito a raffreddare le temperature soprattutto negli stati orientali europei e che in queste ore viene nuovamente sostituita dal progressivo avanzare delle masse d'aria tiepide di origine oceanica. Si tratta di una situazione che lascia ben poco spazio a movimenti invernali che almeno per altri 7-10 giorni, saranno molto difficili da realizzare . La circolazione media a livello europeo per la prossima settimana, sarà quindi caratterizzata dalla presenza di alcune intense circolazioni di bassa pressione sull'Europa settentrionale, contrapposte a circolazioni anticicloniche collocate su latitudini più basse.



Anche sul nostro Paese tenderanno a prevalere le correnti occidentali, i venti freschi e secchi da nord che interessano le nostre regioni ancora adesso, saranno destinati ben presto ad essere sostituiti da venti meridionali oppure occidentali. In realtà in quota la circolazione è già cambiata da alcune ore e le temperature sono tutt'altro che fredde. La previsione del modello europeo riferita alla giornata di domani, giovedì 5 dicembre, mostra un grande anticiclone che ha già conquistato gran parte d'Europa:

Nel medio e nel lungo termine, il fulcro più caldo e stabile dell'alta pressione tenderà a restare isolato sull'oceano Atlantico, in questo modo sull'Europa potrebbe subentrare una fase di tempo più instabile, con il passaggio di alcune perturbazioni che potrebbero interessare anche il nostro Paese a partire dalla seconda decade dicembrina. Le masse d'aria coinvolte nel passaggio di queste perturbazioni sarebbero di origine artica oppure polare-marittima, poco fredde ma piuttosto instabili. La neve potrebbe cadere soltanto in quota, sull'Appennino e soprattutto sulle Alpi. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 10 dicembre: