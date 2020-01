L'inverno del 1990: altri mostri anticiclonici, altri inquinamenti...LEGGERE per CREDERE!

Quella gobba rossa che ripetutamente rimontava dal nord Africa era diventata una specie di maledizione . Ogni perturbazione, ogni impulso instabile, ogni corpo nuvoloso che cercava di entrare sulla Penisola, veniva ripetutamente distrutto da questa presenza sempre invadente.

L'inverno 1989-1990 (e anche quello precedente) è ricordato dai meno giovani come uno dei più nefasti del secolo. Niente neve, niente pioggia, qualità dell'aria pessima e tanta tanta nebbia sulle pianure e sulle bassure.

Dopo un autunno mediamente piovoso ed una fine di novembre che regalò qualche episodio nevoso al centro-sud, la situazione inizio a degenerare proprio all'inizio della stagione invernale.

Già dicembre fu compromesso quasi per intero dall'alta pressione, per non parlare del mese di gennaio.

Febbraio veniva quindi visto come il mese del "riscatto"; sarebbe stato quasi impossibile che anche l'ultimo mese dell'inverno italico avesse seguito i due precedenti, invece andò proprio cosi.

Già all'inizio del mese si intuiva che la situazione non sarebbe cambiata di molto. Le correnti atlantiche spingevano come delle dannate, ma senza mai riuscire a penetrare in maniera franca sul Mediterraneo.

La nostra Italia se ne stava sotto il solito gobbone rosso, mentre le Isole Britanniche e la Scandinavia venivano sconvolte da continue tempeste.

Verso metà mese le cose parvero cambiare: le correnti occidentali provarono a forzare il muro dell'alta pressione, che tuttavia rimase tenace alle basse latitudini. Il forte gradiente pressorio diede luogo a fortissimi venti occidentali che sconvonsero l'Europa e parte della nostra Penisola attorno al giorno 15, ma di neve o pioggia nemmeno l'ombra.

Passata questa sterile sfuriata, l'alta pressione "esplose" letteralmente verso il giorno 20, dando luogo ad un abominio sull'Europa che difficilmente si crea persino in estate.

In Italia molte città superarono i 20° ed il sole batteva come se fosse maggio! La situazione non cambiò fino alla fine del mese, quando arrivò una sterile ondata piu fredda, ma con scarsissime conseguenze in campo fenomenologico.

E marzo? Ma con l'alta pressione, ovviamente! Anche il primo mese di primavera non diede cenni di cambiamento, con l'Italia sempre inglobata nelle maglie di questa figura incombente.

Solo il mese di aprile ci fece uscire da questa situazione, portando perturbazioni in serie e piogge al nord ed al centro.

Gli esperti la battezzarono "l'alta pressione dei 100 giorni"...