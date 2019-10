L'INVERNATA è davvero dietro l'angolo?

Il modello americano da giorni ipotizza un'ondata di maltempo tardo autunnale o simil invernale per l'esordio di novembre e non ne fa mistero, evidenziandolo in ogni emissione.



Per lui la cosa importante sarebbe il risvolto depressionario e dunque perturbato che si attiverebbe sulla Penisola con tante precipitazioni per tutti, mentre gli altri modelli vedono l'affondo più diretto verso l'est del Continente, ma lasciano intendere comunque che potrà intervenire del freddo anche sull'Italia.



Partiamo da chi scommette con forza su questa importante variazione della configurazione barica in Europa; ecco allora una delle carte previste per sabato 2 novembre dal modello americano:

Un affondo diretto come vedete dai risvolti più perturbati che freddi, diversamente da come la pensa il modello europeo, che invece vede scivolare tutto in Adriatico ma fa comunque entrare del freddo:

Il modello canadese ipotizza invece una massiccia irruzione di aria fredda sul settore centro-orientale del Continente, in grado di abbracciare in parte anche l'Italia con risvolti depressionari non trascurabili e sicuramente con precipitazioni nevose in quota, specie in Appennino, guardate:

Notevole anche il quadro termico proposto a 1500m dal modello canadese per domenica 3 novembre: la mitezza estrema di questi giorni sembrerebbe un vago ricordo:

Chi avrà ragione? E' ancora prematuro fare qualsiasi considerazione, ma un cambiamento di sicuro ci sarà. Ne riparleremo nella rubrica "fantameteo" nel pomeriggio.