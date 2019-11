L'inquinamento provoca il CANCRO e la Lombardia Ã¨ la regione piÃ¹ inquinata d'Europa

Finalmente si pone in risalto lo studio dell' inquinamento per quelli che sono gli effetti sulla salute dell'uomo e della natura e non sul clima. E si è finalmente arrivati all'ufficialità: l'inquinamento dell'aria può arrivare a provocare il cancro, specialmente nei soggetti maggiormente predisposti per debolezza del DNA.



Lo afferma la massima autorità oncologica mondiale, lo IARC di Lione, che pone l’inquinamento da polveri nel gruppo 1, cioè cancerogeno per l’uomo, insieme a tante altre schifezze come il cloruro di vinile, la formaldeide, l’amianto, il benzene, etc. Il DIESEL è il primo sul banco degli imputati.



Il comunicato è uscito da un rapporto su mille studi effettuato da una squadra di esperti di rilevanza internazionale e afferma con certezza che l’esposizione all’inquinamento protratto nel tempo aumenta la probabilità di sviluppare un tumore al polmone o alla vescica.



L’esposizione ad alte concentrazioni di polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, ozono e biossido di azoto non solo favoriscono il rischio di malattie respiratorie e cardiache, tra cui l'infarto, ma almeno nel 5% dei casi favoriscono lo sviluppo di tumori al polmone, con una cifra di vittime di circa 223.000 morti nel mondo all'anno.



E secondo il nuovo rapporto dell'Agenzia Comunitaria per l'Ambiente la Lombardia risulta essere l'area più inquinata d'Europa ed in particolare l'area tra Milano e la Pianura Padana presenta una concentrazione di inquinanti spaventosa e costante nel tempo, senza che si faccia quasi nulla per limitarla, anche in relazione al Pm 2,5 (il particolato più sottile).