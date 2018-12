L'informasette: il tempo da lunedì 17 a domenica 23 dicembre

IN SINTESI

Settimana variabile, con un unico vero passaggio moderatamente perturbato tra mercoledì e giovedì. Contesto termico più mite al centro e al sud, ancora freddo umido al nord e attenzione alla quota neve nelle prime ore di giovedì perché potrebbero esserci variazioni. Seguite gli aggiornamenti.



DETTAGLIO



Lunedì 17 ultime nevicate sull'Emilia, rovesci sparsi al centro e al sud con neve in Appennino, tendenza a miglioramento. Freddo ancora pungente al nord.



Martedì 18 sereno al nord e al centro ma con nebbie diffuse al nord e nelle zone interne del centro, gelate e brinate in Valpadana. Instabilità residua al sud con rovesci soprattutto sulla Sicilia, tendenza a miglioramento.



Mercoledì 19 al mattino ancora nebbia sulle pianure del nord, per il resto bel tempo ma con nubi in arrivo a partire dalla Liguria e la Toscana e prime precipitazioni in serata, nevose sulle Alpi anche a quote basse sui settori occidentali. Temperature in linea con la media del periodo.



Giovedì 20 generale maltempo tra nord, centro e Campania, neve sulle Alpi oltre gli 800m, sull'Appennino oltre i 1200m, in giornata migliora al nord-ovest, peggiora sul resto del meridione con piogge. Temperature stazionarie.



Venerdì 21 ancora piogge al mattino al sud ma con tendenza a generale miglioramento, bello altrove, di nuovo nebbia possibile al nord.



Sabato 22 ancora tempo buono ma nebbie e foschie diffuse sulle pianure, specie al nord e nelle valli del centro. Temperature miti nelle ore diurne fuori dalle nebbie.



Domenica 23 possibile nuova tendenza a peggioramento a partire dal nord-ovest.