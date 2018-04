L'Europa si riscalda, ma i segni negativi non mancano...(Mappa all'interno)

Aprile è da sempre considerato il mese centrale della primavera europea e mediterranea.

Il sole già alto sull'orizzonte può concedere valori miti durante il giorno, ma nelle ore notturne i rigori del freddo possono farsi ancora sentire specie sui settori più a nord.

Quest'anno siamo alle prese con una primavera diversa: non si tratta del solito anticipo estivo come troppo spesso è avvenuto in passato, ma la stagione risulta infarcita di instabilità, stante il contrasto tra masse d'aria diverse che agiscono sul Continente.

Ecco il quadro delle temperature minime registrate la scorsa notte in Europa e non solo; si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo.

All'interno della linea blu che abbiamo tracciato ritroviamo valori al di sotto dello zero. Stupiscono i -13° registrati nel nord dell'Islanda e i -10/-11° registrati nelle zone interne della Norvegia.

Ancora piuttosto fredda la vicina Russia...addirittura punte di -12°/-14° sull'estremo lembo settentrionale verso il mare di Barents.

Altrove abbiamo valori positivi anche abbastanza elevati in prossimità della Penisola Ellenica.