L'Europa orientale e la vicina Russia piombano nel GELO (mappa all'interno)

Freddo in ulteriore accentuazione su tutto il comparto nord-orientale europeo nonché sulla Vicina Russia.

Le ripetute ondate di freddo associate al periodo stagionale a bassissima insolazione (giornate molto corte) stanno creando un lago gelido di notevole estensione sul comparto russo e in sede scandinava.

Questa mattina i valori termici erano veramente da brivido in questi settori. La mappa, che vi consigliamo di ingrandire per avere un migliore riscontro visivo, mostra le temperature minime registrare in Europa tra la notte e il primo mattino odierno.

Punte di -24/-25° in sede russa, -15/-17 in sede scandinava. La mitezza atlantica i stoppa in prossimità della linea blu, che include come punta estrema occidentale anche il settentrione italiano.

Più ad ovest e più a sud sono presenti valori più miti, specie in sede Mediterranea.

Sarà molto difficile, se non pressoché impossibile, scalzare tutto questo freddo con le correnti miti oceaniche a patto che non si presenti una distensione zonale fuori dalle righe.

Per approfondire: