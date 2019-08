L'Europa centro-occidentale nuovamente nella morsa del CALDO

Queste sono le temperature massime rilevate ieri pomeriggio (lunedi 26 agosto) sull'Esagono Francese (si consiglia di ingrandire l'immagine per poter godere di un migliore riscontro visivo).

Dopo oltre un mese contrassegnato da un clima fresco, ventoso ed a tratti anche piovoso, la Francia e parte delle Isole Britanniche (segnatamente l'Inghilterra) tornano a sperimentare temperature sopra le righe.

Non ci sono gli over 40° di metà luglio, ma in alcune aree interne francesi il termometro ha toccato (e in alcuni casi valicato) i 35°. Anche gli oltre 30° che si sono registrati su alcune zone dell'Inghilterra non fanno assolutamente parte di un campionario termico normale.

Il caldo nella giornata di ieri si è fatto sentire anche sull'Europa centrale:

Punte di 33-34° sono state registrate tra Belgio, Olanda e Benelux. In queste zone l'estate sembrava ormai finita...invece...!

Per approfondire: