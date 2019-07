L'Etna continua a stupire con nuove spettacolari eruzioni

Negli ultimi giorni l'Etna ha ripreso a dare spettacolo; una nuova attività eruttiva del vulcano si è manifestata attraverso l'apertura di una fessura alla base meridionale del Nuovo Cratere di Sud-Est. Lungo questa frattura che si è aperta in modo quasi longitudinale, dalla cima alla base, inizialmente si sono verificate alcune violente esplosioni che sono state accompagnate da emissioni di cenere sino a diverse centinaia di metri di altezza.

In seguito è subentrata una fase più esplosiva che ha dato luogo ad una colata ben alimentata che si dirige verso il versante meridionale del vulcano. Il fronte lavico più avanzato ha raggiunto quota 2600 metri. Questa circostanza ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile, il fenomeno è stato preceduto ed è accompagnato da un incremento dell'attività sismica.

Decine di turisti, curiosi ed appassionati, sono saliti proprio in questi giorni sulla sommità del vulcano per osservare la spettacolare eruzione, le immagini che giungono dal web in queste ore sono davvero sensazionali e mostrano la magia è in grado di creare il vulcano più grande d'Europa.



Analogamente con quanto successo nelle altre eruzioni degli scorsi mesi, attualmente l'attività del vulcano sembra in diminuzione, l'avanzata delle colate laviche si è arrestata e le emissioni di cenere lungo la frattura nel cratere di sud-est appaiono contenute, lo stato di allerta rimane ancora di livello giallo.