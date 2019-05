L'ESTATE: quando scoppierà? L'ipotesi del modello americano

Arriva l'estate? Non all'improvviso.

Questa è la risposta che dà stamane il modello americano, che conferma innanzitutto il nuovo, pur parziale, affondo depressionario del f ine settimana 25-26 maggio , con annessi temporali in movimento da nord verso sud. Ecco una mappa riferita alla meda degli scenari prevista proprio per la mattinata di sabato 25 maggio:

Diciamo che rispetto alle emissioni precedenti vi è stato un certo ridimensionamento di questo attacco temporalesco , ma non è stato affatto cancellato e nei prossimi giorni potrebbe anche essere riposizionato più ad ovest. Si sa infatti che i modelli risentono dell'effetto fisarmonica, per cui una saccatura per alcune emissioni ci appare molto ad ovest, poi molto ad est, fino a quando il modello non trova la quadratura del cerchio.

Inoltre non finirebbe qui, perché l'instabilità di questo affondo rimarrebbe ancora attiva sul meridione sino a martedì 28 e per la fine del mese il nord potrebbe ancora venire raggiunto da altri impulsi temporaleschi in arrivo da nord-ovest, segnatamente la fascia alpina, prealpina e pedemontana, guarda la carta barica prevista per giovedì 30 maggio sempre secondo la media degli scenari del modello americano:

Dai primi di giugno la media degli scenari relativa allo stesso modello vede ancora la possibilità che il nord possa essere interessato da passaggi temporaleschi più o meno incisivi, mentre regala al centro e soprattutto al sud maggiore stabilità e un po' di caldo, ma senza eccessi, come si nota da questa mappa prevista per mercoledì 5 giugno:

Anche l'analisi delle anomalie bariche previste per i primi di giugno a 5500m, che evidenzia più o meno gli schemi barici sopra riportati; la presenza di una anomalia barica negativa tra Francia, Germania e regione alpina certamente non depone per un'esplosione estiva immediata su tutto il territorio.