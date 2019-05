L'estate meteorologica prenderà avvio con il mare ancora FREDDO!

Sabato 1 giugno prenderà avvio l'estate meteorologica in Italia. Su molte regioni il tempo non si farà rincrescere, ma per chi vorrà tentare un bagno in mare sarà tutta un'altra storia.

Quest'anno, la nostra Penisola non è stata teatro di caldi precoci come quasi sempre succede. Il soleggiamento è stato limitato da veri e propri episodi di maltempo che hanno portato aria assai fresca sui nostri lidi.

Il risultato di questo maggio sottomedia e molto instabile è un mare ancora freddo, che a stento riesce ad avvicinarsi ai 20°. Ecco la mappa delle temperature superficiali degli specchi di mare che circondano l'Italia rilevati questa mattina via satellite:

Rispetto alle medie del periodo, siamo almeno 2-3° al di sotto. Solo il Golfo di Venezia riesce a raggiungere i 20°; il resto dei bacini si barcamena tra 17° e 19° di temperatura superficiale...davvero troppo pochi per tentare un ingresso in acqua senza patire il freddo.

Il sole e le temperature in aumento previste per i prossimi giorni garantiranno un recupero delle temperature marine, ma ci vorrà tempo prima di poter entrare in acqua senza accusare brividi di freddo...