L'estate di luglio ripresenta scenari di instabilità

L'estate Mediterranea prende una piega instabile, le fasce anticicloniche subtropicali hanno subito un contraccolpo verso il basso e nel prossimo futuro, con tutta probabilità, dovremo aspettarci una maggiore variabilità estiva e con la possibilità di nuove fasi temporalesche in grado di propagarsi anche sul nostro Paese. Tale evoluzione viene confermata a questa sera anche dall'aggiornamento del modello europeo, con l'arrivo di una nuova perturbazione sulle regioni orientali questo fine settimana. Il nuovo impulso d'aria fresca scivolerà lungo il fianco orientale dell'anticiclone previsto nei prossimi giorni stabilire la propria sede sull'oceano Atlantico, a poca distanza dall'Europa. La previsione del modello europeo riferita a sabato 13 luglio, mette in luce un flusso di correnti nord-occidentali:

Nella giornata di sabato 13, nuovi temporali sono previsti sulle regioni di nord est, mentre domenica 14 i fenomeni saranno già trasferiti alle regioni del centro e del sud. Lunedì 15 una provvidenziale rimonta anticiclonica riporterà condizioni meteo più stabili anche sui versanti adriatici. In linea generale, questa nuova tornata di temporali risulterà meno intensa rispetto ai fenomeni distruttivi che abbiamo sperimentato in quest'ultima settimana. Il quadro generale delle temperature risulterà assai più gradevole, l'atmosfera più ventilata e ripulita. Nel fine settimana il cuore caldo dell'anticiclone resterà confinato a latitudini più meridionali, interessando soprattutto il sud della Francia e la Penisola Iberica, senza toccarci direttamente. In ambito italiano soprattutto sul Mezzogiorno, le anomalie termiche potrebbero addirittura risultare di segno opposto, ecco una previsione sulle anomalie di temperatura previste sull'Italia dal modello europeo domenica 14 luglio:

Nel corso della prossima settimana, viene confermata una attenuazione dell'alta pressione anche sull'Europa occidentale e sull'oceano Atlantico, ne potrebbe conseguire l'arrivo di una nuova perturbazione dai quadranti nord-occidentali, in grado di raggiungere il Golfo del Leone e da lì dare luogo ad un cambiamento del tempo in grado di coinvolgere anche le regioni tirreniche e nord-occidentali approssimativamente tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio. Ecco la previsione del modello europeo UKMO riferita al prossimo giovedì: