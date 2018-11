L'est Europa piomba in Inverno, arrivano le prime nevicate. Sotto i -40°C in Russia!

Al via l'inverno sull'est Europa e in Russia. Siberia già congelata!

Dopo tanto penare l'inverno pare finalmente essersi dato una svegliata laddove conta davvero, ovvero sulle aree sub-polari tra Europa e Asia, in particolar modo in Siberia. Dopo le anomale e calde temperature degli ultimi mesi l'aria fredda inizia finalmente ad insediarsi al suolo, complice anche il fisiologico accorciamento delle giornate per l'arrivo dell'inverno boreale, che sui settori polari consiste in circa 6 mesi di buio.

Su tutta la fascia sub-polare che va dalla Lapponia, gli Urali e la Siberia orientale è presente una modesta coltre di neve spessa tra i 5 e i 30 cm, coltre che sarà estremamente importante per il prosieguo della stagione fredda. I suoli innevati sono fondamentali per l'innesco dell'effetto albedo, che favorisce la perdita di calore costante da parte del suolo con conseguente calo sensibile delle temperature. Questo fenomeno è già in atto sulla Siberia centro-orientale, dove si registrano temperature già abbastanza gelide, addirittura inferiori ai -40°C: normale amministrazione!



Dunque seppur con qualche giorno di ritardo la fabbrica del gelo si è attivata anche quest'anno e già può cominciare a prendere vita il famoso "anticiclone russo-siberiano", fondamentali per le sorti dell'inverno sull'Europa e anche sull'Italia. Le temperature più basse le ritroviamo nella Repubblica della Jacuzia : spiccano su tutti il villaggio di Ojmjakon dove sono stati registrati -40.2°C, e i villaggi di Delyankir e Kislokan con -42.7°C ciascuno. Nei prossimi giorni, tra 14 e 16 novembre, le temperature scenderanno ulteriormente sin verso i -45°C grazie all'intensificazione dell'inversione termica indotta dall'effetto albedo. Insomma il cuscino di aria fredda pellicolare al suolo tenderà ad inspessirsi sempre più.