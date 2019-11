L'autunno frenetico dettato dalle circolazioni oceaniche

Una circolazione molto vistosa di bassa pressione, interessa in queste ore una grossa fetta del continente europeo, distendendo una serie di sistemi nuvolosi che si avvolgono attorno ad un perno molto evidente di bassa pressione collocato sul Regno Unito. Si tratta di una depressione dalle piene caratteristiche autunnali, caratterizzato da una grossa dimensione e con caratteristiche di resistenza che lo faranno persistere sul nostro continente ancora diversi giorni. All'interno di questo grande vortice depressionario, confluiscono masse d'aria dalle origini molto diverse, come risultato di un sensibile raffreddamento delle temperature in sede polare, questa grande depressione avrà il compito di smistare queste due masse d'aria, facendole mescolare tra loro.

Ecco la previsione del modello americano riferita alle ore serali di domani, domenica 3 novembre, nella quale possiamo osservare una parte di questa circolazione depressionaria molto attiva, accompagnata da un minimo di pressione particolarmente vistoso, inferiore ai 990hpa. La circolazione dei venti al suolo sul nostro Paese risulterà assai vivace, con bufere di Libeccio lungo i bacini occidentali: