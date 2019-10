L'autunno entra nel vivo: frequenti perturbazioni in arrivo dall'oceano

Viene confermato l'avvio di una fase atmosferica molto turbolenta. A partire dal fine settimana, una serie di attive perturbazioni riusciranno a spingersi agevolmente verso il Mediterraneo occidentale. Questi corpi nuvolosi risulteranno piuttosto veloci, pertanto le condizioni atmosferiche previste sul nostro Paese acquisteranno caratteristiche di grande variabilità, con diversi corpi nuvolosi che nell'arco di pochi giorni si avvicenderanno in maniera frenetica sul nostro territorio. Correnti occidentali significa anche e soprattutto PIOGGIA che in questo frangente potrà interessare le regioni del versante tirrenico, dove i fenomeni di instabilità in linea generale risulteranno più frequenti ed il tempo spesso inaffidabile. Alla luce di queste considerazioni, il tempo previsto sullo stivale italiano nel weekend risulterà già rovinato dalle nubi al nord ed al centro, con piogge in previsione sulle regioni occidentali. Ampie schiarite potranno ancora manifestarsi sul medio e basso Adriatico ed al sud. Ecco la previsione della pioggia per la giornata di domenica 3 novembre :

L'apice di questa fase perturbata verrà però raggiunta nella prima metà della prossima settimana, quando il sistema nuvoloso forse più importante di tutti, sopraggiungerà di gran carriera verso il Mediterraneo centrale. Ne saranno coinvolte soprattutto le regioni del versante tirrenico, nonché le regioni settentrionali, con precipitazioni anche di un certo peso. Si prevede inoltre una ventilazione vivace di Libeccio, con possibili mareggiate tra lunedì e martedì sui settori esposti. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 5 novembre: