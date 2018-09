L'arrivo del temporale annunciato dal suono delle campane (video)

Nel paese di Cogliate, nel Milanese, il parroco avvisa i fedeli dell'arrivo del temporale, come avveniva una volta nelle pievi di montagna. Quando i contadini erano nei campi a lavorare, le campane li avvisavano del pericolo, così come la campanella posta sopra i masi li richiamava per il pranzo.



Usanze e tradizioni che possono far sorridere, ma che in realtà, pur in altro modo vengono utilizzate ancora oggi. In fabbrica la sirena non segnala forse la fine o l'inizio di un nuovo turno? In America una sirena non segnala forse l'arrivo di un tornado? E in alcune valli alpine una sirena non segnala per caso un segnale d'allarme per una qualche calamità naturale?



Dunque perchè stupirsi tanto se un parroco suona le campane. Anche questo è un servizio socialmente utile e come tale va difeso.