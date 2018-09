L'ARIA FREDDA sta puntando verso sud: NEVICA sullo Stelvio!

L'aria artica ha preso l'iniziativa e, dopo aver raffreddato parte della Scandinavia, dove si registrano localmente anche valori negativi, sta puntando ad abbracciare il centro Europa e ad invadere l'area balcanica, preceduta da un impulso freddo, la cui traccia è chiaramente visibile tra Slovenia, Croazia, Ungheria e Romania.



Sull'Italia si sta già manifestando al nord una corrente settentrionale anche tesa, che presto verrà sostituita dai venti di Bora da est che già soffiano sulle Venezie.



Nel frattempo tutta l'aria fresca ed umida si è ammassata a nord delle Alpi e sta dando luogo a qualche debole precipitazione sui settori alpini di confine, che risulta nevosa in media oltre i 2400m.

Ecco la webcam dello Stelvio: www.meteolive.it/webcam/displayWebcam/404/Stelvio+tavolini



Il vento si sta originando proprio per la marcata differenza di temperatura che si registra tra nord e sud delle Alpi. Nelle prossime ore sulle regioni del medio Adriatico si registreranno brevi ma intensi temporali, anche accompagnati da grandine e violente raffiche di vento.



Poi una parte del fronte si aprirà a ventaglio, arrivando addirittura a coinvolgere parte delle regioni tirreniche e persino le due Isole Maggiori nelle prime ore di martedì. Forti venti di Grecale si attiveranno su tutto il centro-sud, mentre al nord dopo la sfuriata prevista per questa sera, la ventilazione risulterà più blanda nella giornata di martedì.



