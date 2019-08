L'anticiclone vince questa nuova partita a scapito dell'instabilità

Nei prossimi giorni la circolazione sull'Europa sarà scandita da un nuovo anticiclone previsto in fase di graduale rinforzo. L'anticiclone dalle chiare origini subtropicali, verrà alimentato dalle masse d'aria calda in arrivo dal nord Africa. Ad essere interessati dalle temperature più elevate saranno le regioni del centro e soprattutto del sud, laddove nei prossimi giorni sono previste isoterme particolarmente elevate alla quota di circa 1500 metri, con picchi sino a +25 gradi in più di un'occasione. Su queste regioni i valori termici massimi potrebbero raggiungere i +38 gradi soprattutto nelle zone interne pianeggianti. Ecco le temperature massime previste sull'Italia nella giornata di lunedì 5 agosto:

Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche previste al nord, su queste regioni il tempo risulterà un po' più instabile, con possibili temporali soprattutto lungo l'arco alpino e prealpino. Questi temporali potrebbero verificarsi tra mercoledì e giovedì prossimo, quando è previsto il passaggio della coda di un sistema frontale che interesserà prevalentemente l'Europa centrale. Ecco la previsione del modello americano sulla probabilità della pioggia nella giornata di giovedì: