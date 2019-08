L'anticiclone barcolla ma non molla

Una circolazione di aria più fresca ed instabile sta coinvolgendo proprio in queste ore il bacino centrale del Mediterraneo, rinnovando sul nostro Paese condizioni di instabilità concentrata soprattutto sui rilievi. Questi temporali seppur attenuati e più circoscritti, tenderanno a manifestarsi anche nei prossimi giorni. Questa figura di bassa pressione molto debole si trova inserita in un contesto di alta pressione che lascia comunque poco scampo a novità importanti nel breve termine. Il rinforzo dell'alta pressione sull'Europa, giunge in questo periodo dell'anno non per una combinazione casuale di eventi ma per uan ragione ben precisa; nei primissimi step di ricompattamento del vortice polare, l'aria fredda tende a concentrarsi in questi giorni nel comparto canadese, di riflesso favorendo un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali sull'Europa.



Ne consegue un periodo di tempo piuttosto stabile ed assolato che potrebbe accompagnarci fino alla parte conclusiva di agosto. A tal proposito, ecco la previsione del modello europeo riferita a lunedì 26 agosto, nella quale possiamo osservare il tentativo di sviluppo di una depressione sull'Europa occidentale che molto probabilmente NON andrà a buon fine:

Neanche volgendo lo sguardo al lungo periodo si intravedono sostanziali novità nella circolazione generale atmosferica in ambito europeo; la pressione sull'Europa occidentale farà fatica a scendere, anzi verso fine mese il modello europeo ipotizza questa sera un nuovo rinforzo anticiclonico che farebbe slittare ancora in là nel tempo un ipotetico break di fine estate. Si tratta di un comportamento reiterato dell'atmosfera che si sta manifestando molto frequentemente negli ultimi anni, anch'esso potrebbe rappresentare una delle conseguenze del famigerato cambiamento climatico di cui tanto si sta discutendo in questi ultimi periodi. Quindi un ritardo nell'esordio della stagione autunnale a scapito di un'estate che spesso e volentieri si prolunga anche nella prima parte dell'autunno meteorologico . Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 31 agosto, anticiclone ancora in sella: