L'anticiclone africano si attenua ma il caldo non ci abbandona

Per diverse regioni la fase peggiore di caldo si è consumata nella giornata odierna, mentre domani, venerdì 28 giugno , infiltrazioni di aria meno calda in arrivo da nord-est, porteranno una flessione delle temperature a partire dal nord e dai versanti adriatici. L'onda anticiclonica ha veicolato su di noi una quantità così elevata di aria calda che l'atmosfera, per forza di cose, avrà bisogno di diversi giorni prima di poterla smaltire. È una situazione che ha pochi precedenti nel passato recente, quest'oggi alla quota isobarica di 850hpa, sulle regioni settentrionali è stato misurato un valore straordinariamente elevato, un record destinato a rimanere imbattuto per lungo tempo. In questa elaborazione, ecco i dati del radiosondaggio di Milano Linate relativi alla giornata odierna (ore 12.00). La quota di "850hpa" viene normalmente utilizzata dai previsori per capire l'entità delle ondate di caldo e di freddo con ripercussione sulle temperature presenti negli strati prossimi al suolo. Con +27,4°C a 1602 metri, questo valore è uno dei più alti mai registrati nella storia recente :

Nei prossimi giorni l'onda anticiclonica tenderà gradualmente ad attenuarsi, sotto la spinta di un gradiente occidentale che tenterà faticosamente di riprendersi, portando dapprima un cambiamento del tempo sul nord Europa con qualche temporale. Di riflesso vi sarà un calo della temperatura anche sul Mediterraneo e soprattutto sulle regioni settentrionali, laddove nel periodo compreso tra mercoledì 3 e venerdì 5 luglio potrebbero verificarsi alcuni temporali. Questa è la novità più importante che emerge dal quadro previsionale disegnato questa sera dai principali centri di calcolo. Ecco la previsione del modello europeo riferita a giovedì 4 luglio: