L'affondo INSTABILE della prossima settimana!

E' da un bel pezzo che non assistiamo ad un vero ricambio di massa d'aria su tutta la Penisola. L'occasione arriverà all'inizio della prossima settimana, quando le saccature atlantiche proveranno ad inserirsi in modo sempre più perentorio sulla Penisola.



Dapprima verrà coinvolto il settentrione, poi anche le regioni centrali entro mercoledì 13, infine il sud giovedì 14. Tutto riceveranno un contributo temporalesco, chi più e chi meno.



L'instabilità potrebbe poi riproporsi sul meridione anche nei giorni successivi, almeno sino a sabato 16 giugno, poiché dalla saccatura si isolerà una goccia fredda in quota, pronta a riproporre qualche temporale sulle zone interne e montuose di giorno e sul mare di notte.



I temporali nella giornata di lunedì 11 colpiranno soprattutto la fascia montana e pedemontana del nord, con fenomeni anche violenti, martedì 12 faranno progressi sulle pianure e sulle zone interne del centro e saranno accompagnati da una decisa ventilazione di Libeccio, mercoledì 13 saranno ancora in azione al centro e giovedì 14 al sud.



In questi casi non manca mai qualche episodio grandinigeno rilevante. A seguire tanta aria fresca e una bella Maestralata sulla Sardegna e in genere sul medio e basso Tirreno.



Le mappe che vi mostriamo evidenziano però ancora un certo grado di incertezza sull'efficacia dell'affondo: qualche modello infatti lo giudica più netto, altri un po' meno, ma il ricambio d'aria sembra comunque assicurato dalle Alpi alla Sicilia.