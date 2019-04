L'ACME del maltempo di domenica 14: mappe a confronto!

L'arco temporale in cui l'azione del vortice freddo in quota e della depressione al suolo interagirà portando il maltempo più incisivo è da quasi tutti i modelli inquadrata tra le 23 di sabato e le 8 di domenica.



Ci sono però delle importanti divergenze sulle aree che risulteranno maggiormente coinvolte dalle precipitazioni. Ecco allora un raffronto tra mappe che mette in evidenza quanto sia difficile in questi casi trovare l'esatta ubicazione delle precipitazioni.

Chi avrà ragione? Lo scopriremo nei prossimi aggiornamenti!



Cominciamo dal modello europeo : siamo nella fascia oraria compresa tra le 00 e le 06 di domenica 14 aprile (cioè nella notte fra sabato e domenica): si notano molti fenomeni tra Piemonte e Liguria.

Proseguiamo con il modello tedesco : siamo nella stessa fascia oraria compresa tra le 00 e le 06 di domenica 14 aprile, qui le precipitazioni investono maggiormente Lombardia e Liguria.

Terminiamo con il modello americano (parallelo sperimentale); siamo sempre nella stessa fascia oraria tra le 00 e le 06 e in questo caso le precipitazioni risultano più diffuse ma anche meno intense, resta sempre fuori gran parte del Torinese occidentale, considerato invece il settore più coinvolto dal modello europeo: