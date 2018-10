Kong-Rey in marcia verso la costa sud-occidentale del Giappone

La stagione dei tifoni sull'oceano Pacifico continua a produrre dei veri e propri "mostri" di vento e pioggia, creando non poca preoccupazione tra la popolazione a rischio. Ad appena due settimane di distanza dopo la furia di Trami, un nuovo Tifone di categoria 4 al cui interno soffiano venti sino a 280Km/h si sta avvicinando velocemente alla Prefettura di Okinawa, portando nel suo grembo venti sino a 380Km/h. Il nuovo Tifone si chiama Kong-Rey ed è in grado di portare precipitazioni torrenziali e furiose mareggiate con onde alte sino a 10 metri. Si sposta verso nord-ovest a 14Km/h e giovedì transiterà col suo occhio assai vicino ad Okinawa. Nel suo movimento verso nord-ovest transiterà sopra acque piu fredde che ne metteranno a rischio la sopravvivenza. Dovrebbe raggiungere le coste sud-occidentali del Giappone come Tifone di categoria 1, con venti ancora superiori ai 100km/h e piogge torrenziali. Sarà tuttavia in grado di portare forti precipitazioni, venti tempestosi e mareggiate lungo le coste esposte.

Questa non è la sola tempesta presente attualmente sull'oceano Pacifico; Rosa ha fatto da poco landfall sul Messico e sulla bassa California, portando con sè precipitazioni estremamente intense e provocando pesanti allagamenti. Altri due uragani si stanno sviluppando sull'oceano Pacifico orientale; Sergio è attualmente di categoria 4 e risulta collocato circa 950Km a sud-ovest della California, Walaka anch'esso di categoria 4 si trova nei pressi dell'Atollo di Jonston. Nessuno di questi due sistemi è previsto minacciare le coste.