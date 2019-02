Kansas: impressionante serie di incidenti sulla neve [VIDEO]

Gelo e neve non mollano la prese sugli Stati Uniti, in particolare sugli Stati centrali dove negli ultimi giorni stanno scorrendo una serie di fronti perturbati, provenienti da nord-ovest, che stanno generando nevicate abbastanza importanti. Neve e temperature gelide, abbondantemente inferiori allo zero, stanno colpendo il Kansas dove non mancano i disagi.

Davvero impressionante il video che arriva dall'interstatale 70 di Kansas City, dove ieri si sono verificati numerosi incidenti a catena sul manto stradale totalmente congelato e innevato. L'incidente iniziale, che nel video non si vede, ha dato origine ad una serie di tamponamenti causati non solo dall'asfalto scivoloso ma anche dall'elevata velocità con cui viaggiavano i mezzi. I conducenti non hanno avuto il tempo di frenare gradualmente vista anche la forte nevicata in atto che riduceva nettamente la visibilità. Fortunatamente non risultano vittime.