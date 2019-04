ISLANDA: viaggio tra sbalzi termici, nevicate estive, piogge monsoniche, ventaccio e geyser!

Pecore, pecore, vento, vento, tempesta! Inizia così il nostro tour in Islanda. Siamo ad Egilstadir e prima del cambio di circolazione atmosferica, facciamo in tempo ad osservare un ultimo fantastico rovescio di neve. In piena notte (giorno), arriva lo Scirocco e la temperatura sale rapidamente da 4 a 11°C.



Dopo un centinaio di km di deserto e di strade non sempre asfaltate, la cittadina di Egilstadir ci mostra una popolazione particolarmente vivace.

Due squadre si affrontano sino a tarda notte sul campetto di calcio circondato da una piccola foresta, una delle poche incontrate in tutta l'isola. Si riparte verso sud ed ecco l'impressionante strada che porta verso i fiordi: non asfaltata e con una pendenza del 17%. Finalmente ecco l'Atlantico, ritroviamo il verde, l'asfalto e un bellissimo faro.