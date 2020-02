Irruzione artica imminente, venti impetuosi al nord

E' in atto un cambiamento drastico delle condizioni meteo. Una vasta irruzione fredda di origine artica è in dirittura d'arrivo sull'Italia ed è pronta ad invadere il Mediterraneo con venti intensi, piogge, nevicate e soprattutto un marcato calo delle temperature.



Saranno le regioni del centro-sud a fare i conti con questo primo episodio invernale del 2020.



L'apice del maltempo sarà domani, ma già quest'oggi assisteremo ad un cambiamento drastico del tempo di ora in ora.

Previsioni per oggi 4 febbraio 2020

L'aria fredda e secca sta già raggiungendo il nord Italia: le raffiche impetuose di tramontana stanno sferzando Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto e Friuli, con velocità superiore ai 70 km/h. Il forte vento sta anche spazzando via i banchi di nebbia che avvolgevano la pianura Padana ed entro la tarda mattina i cieli diverranno sereni su tutto il nord. Qualche nevicata è possibile sulle Alpi orientali sino a quote di collina.



Nubi in graduale aumento al centro-sud, dove il vento inizierà a soffiare con più decisione a partire dal pomeriggio. Dopo il tramonto si affacceranno le prime piogge sparse, accompagnate da qualche temporale, su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.



Inizialmente la neve scenderà oltre i 1000 metri, per poi spingersi entro questa sera sin sui 500-600 metri.



Più soleggiato su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Le temperature massime sfioreranno i 20°C su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, ma entro stasera crolleranno di almeno 10-12°C soprattutto sul versante adriatico.



Domani sarà una giornata pienamente invernale!