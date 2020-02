Irrompe l'aria fredda, forti temporali e grandinate al centro Italia

L’irruzione artica tanto discussa negli ultimi giorni, capace finalmente di interrompere l’egemonia dell’alta pressione, sta penetrando proprio in questi minuti nel cuore del Mediterraneo.

L’aria fredda già questa mattina stava innescando forti raffiche di vento sulle Alpi e al nord, ma il grosso del maltempo si sta sviluppando nel corso del pomeriggio sulle regioni centrali dove i contasti termici si stanno facendo via via sempre più forti. L'aria fredda sta incontrando sul suo cammino aria piuttosto calda e pertanto è lecito attendersi fenomeni di un certo rilievo: sulla fascia tra Toscana, Umbria e Marche si è formato un vasto fronte freddo carico di temporali, a tratti anche molto intensi e ricchi di grandine.

Il groppo temporalesco si sta muovendo rapidamente verso sud-est e raggiungerà il sud entro sera.

Forti grandinate in atto

I temporali sono il frutto dello scontro tra aria molto fredda in quota (fino a -30/-35°C a 5000 metri) e aria calda al suolo (fino a 20/21°C in pianura dopo l'ondata di caldo di ieri). Questa pesante differenza di temperatura si sta traducendo in acquazzoni intensi, grandinate e anche forti nevicate in Appennino a quote via via sempre più basse.

Man mano che il fronte freddo si muove verso sud calano anche le temperature e pertanto la neve scende rapidamente di quota. Al momento nevica sopra i 1200/1300 metri ma calerà rapidamente entro sera sin verso le colline. I temporali stanno dando luogo a forti grandinate tra Umbria e Marche, specie tra perugino, maceratese, anconetano e fermano. Durante il transito del fronte freddo (2-3 ore), le temperature caleranno di oltre 10°C ed entro domani scenderanno di altri 6-8°C su tutto il centro-sud.

Attenzione anche ai venti forti di tramontana che sferzeranno tutto l'Adriatico e il centro-sud a partire da stasera.