Irrompe l'aria fredda: crollo termico, piogge e anche neve eccezionale in collina

Come ampiamente previsto, è giunta sull'Italia una nuova massa d'aria ancor più fredda di quella che già era presente: il nuovo nucleo freddo, giunto direttamente dalla Scandinavia, ha valicato l'arco alpino in nottata generando molta instabilità e causando un ulteriore sensibile calo delle temperature, le quali si sono riportate ben sotto i 10°C anche in pianura.

Le temperature minime della notte in pianura Padana vanno dai 2 ai 6°C, mentre basta andare in collina per trovare valori addirittura vicini allo zero. Tutto merito di una "goccia fredda" alle medio-alte quote (-30°C a 5000 metri) che ha generato importanti moti convettivi rilasciando verso il basso gran parte del freddo. Ecco spiegate anche le clamorose nevicate giunte anche sotto i 700 metri sul Triveneto e in Emilia Romagna! Addirittura sta nevicando sulla diga di Ridracoli, in Romagna, situata a circa 500 metri di altitudine!

Il fronte freddo generato da questo nuovo nucleo sta attraversando il mar Tirreno dove coinvolge principalmente Toscana meridionale, Sardegna e Lazio : questo fronte si muove verso il basso Tirreno e tra stasera e domani coinvolgerà la Sicilia e parte del sud Italia.La giornata di oggi, 15 maggio 2019, sarà comunque caratterizzata da altra instabilità sul nord-est, dove persiste il flusso fresco nord-orientale : quindi ancora tante nubi e piogge, con neve oltre i 600-800 metri di quota.