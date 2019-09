Irrompe aria piu' fresca, FORTI temporali al centro-sud

Il caldo e l'afa stanno gradualmente abbandonando la nostra penisola grazie all'ingresso di correnti più fresche provenienti dal nord Atlantico, perlopiù alle alte quote, responsabili dei forti temporali delle ultime ore al centro-sud. Su gran parte del centro-nord troviamo temperature tra i 17 e 21°C alle 09.00, mentre ancora un po' di caldo e afa resistono su Salento, Calabria e Sicilia. Sottolineiamo comunque che ormai hanno i minuti contati.

Un nocciolo fresco in alta quota sta irrompendo sulle regioni del centro-sud e sul suo fronte meridionale si stanno sviluppando forti temporali ora presenti tra Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale (prevalentemente nel mar Adriatico e sulle coste).

Nelle prossime ore il tempo peggiorerà sensibilmente su tutta la Puglia centro-settentrionale, Salento adriatico, Basilicata, Molise, Abruzzo, zone interne del Lazio, zone interne della Campania, Calabria e Sicilia. Ci aspettiamo rovesci diffusi a tratti estesi e anche forti temporali.

I fenomeni più intensi coinvolgeranno Molise e Puglia: qui ci aspettiamo temporali (anche sistemi multicellulari) piuttosto persistenti e capaci di scaricare al suolo ingenti quantità di pioggia. su foggiano, barlettano, barese e zone interne del Molise potrebbero cadere, localmente, fino a 100mm di pioggia.

Non escludiamo anche grandinate e vere e proprie tempeste di fulmini.Miglioramento generale invece al nord, dove splenderà il Sole in condizioni di clima gradevole (temperature non oltre i 25-27°C).