Ipotesi sul nuovo fronte perturbato in arrivo la prossima settimana

La previsione del modello europeo conferma l'arrivo di un nuovo passaggio perturbato nel periodo compreso tra mercoledì e giovedì prossimo. Si tratta di una nuova perturbazione dalle origini atlantiche, la quale verrà scortata nel suo passaggio da ovest verso est, dalla grande depressione presente sulla Penisola Scandinava, la quale per così dire, "abbraccerà" l'impulso perturbato oceanico per trascinarlo verso il Mediterraneo centrale. Ne prenderà origine un corpo nuvoloso che porterà precipitazioni sparse al centro ed al nord nella giornata di mercoledì per poi concentrare rapidamente i suoi effetti lungo i versanti adriatici già entro giovedì. Ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì 2 ottobre:

Nel frattempo che il nostro Paese verrà interessato da questa perturbazione, la furia dell'uragano Lorenzo si esaurirà tra le braccia di una grossa depressione extratropicale alimentata direttamente dalle masse d'aria fredde in arrivo dall'artico canadese. Questa fusione tra circolazioni depressionarie dalle caratteristiche molto diverse, lascerà in eredità un'onda anticiclonica sulla penisola iberica che tuttavia potrebbe non avere la forza di raggiungere nuovamente il nostro Paese . Ne potrebbe conseguire un periodo di instabilità con interessamento soprattutto dei versanti adriatici almeno sino a sabato 5 ottobre. In seguito potrebbero aprirsi scenari di tempo più instabile anche per mezzo di perturbazioni in arrivo dai quadranti occidentali. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 5: