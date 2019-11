INVERNO: senza un'irruzione FREDDA da nord non entrerà in scena

Grande caos modellistico in vista per fine novembre ed inizio dicembre. Il modello americano è convinto che l'accelerazione della corrente a getto e l'innalzamento del flusso delle correnti perturbate atlantiche possa determinare condizioni di tempo migliore e sostanzialmente mite per il nostro Paese da fine novembre ad inizio dicembre.



Soltanto a tratti il nord e le regioni centrali tirreniche potranno ancora essere interessati da aria umida da ovest, in grado di dispensare qualche precipitazione, soprattutto sulla Toscana, per il resto il tempo dovrebbe mantenersi discreto in questo intervallo di tempo.



Ben diversa la situazione che prevede il modello canadese (GEM) che opta addirittura per un affondo artico a fine novembre con inserimento della Tramontana al nord, veloce maltempo al centro, al sud e sul nord-est, accompagnato e soprattutto seguito da un calo delle temperature anche sensibile. Sui rilievi del medio Adriatico cadrebbe la neve sino a quote inferiori ai 1000m. Ecco la previsione di tale modello per venerdì 29 novembre:

Ecco anche le conseguenze nel campo termico a 1500m per lo stesso giorno:





Il modello americano (GFS) vede tutto questo molto più spostato in avanti, verso il 4-5 dicembre, oltretutto con il disturbo della corrente da ovest ancora molto forte e dell'alta pressione che nel frattempo si ergerebbe sin sul centro Europa.

Ecco la mappa prevista per giovedì 5 dicembre da tale modello:



Cosa possiamo dedurne? Che si tratta comunque di segnali del Generale Inverno, segnali di una stagione che sta facendo a spintoni per cominciare a dire la sua, in un momento però molto difficile, in cui fisiologicamente le westerlies (correnti occidentali) rinforzano ed inibiscono gli scambi meridiani di calore, almeno per un po'.



Il consiglio del team di MeteoLive.it è quello di aspettare un assestamento dei modelli per formulare meglio la previsione a lungo termine.