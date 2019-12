INVERNO: quando arriverà davvero? Cosa succederà a fine anno?

L'inverno si deciderà ad entrare in azione dopo il Natale? Cosa manca per procedere al passaggio di consegne stagionale? E soprattutto ci sarà o rimarremo a vivere un eterno autunno?

Il tempo oceanico che abbiamo sperimentato in queste settimane di dicembre, caratterizzato cioè da correnti da ovest, non poteva che portare temperature eccezionalmente miti.



A spezzare il treno infinito di perturbazioni, che quest'anno peraltro è sceso anche a latitudini più confortanti, rispetto al recente passato, dove scorrevano molto più a nord, ci penserà l'anticiclone subtropicale che, durante le feste di Natale, verrà a stabilizzare il tempo.



La sua posizione però non è stata ancora ben inquadrata dai modelli: c'è chi la vede defilata più ad ovest, chi la propone addirittura in salita verso la Scandinavia, ma la media degli scenari pare suggerirci una collocazione sufficiente ad arginare almeno parzialmente gli afflussi freddi che andranno a proporsi sull'est europeo.



Lo si vede ad esempio dalla media degli scenari del modello europeo prevista per sabato 28 dicembre, dove il freddo si limiterebbe a sfiorare le regioni adriatiche e il sud:

Secondo il modello americano la posizione dell'alta pressione per lo stesso giorno (28 dicembre) risulterebbe leggermente più favorevole al rientro di correnti fredde da ENE sulla Penisola e questo garantirebbe qualche giorno invernale, caratterizzato anche da gelate notturne:

Come mai l'anticiclone non punta più decisamente verso nord? Innanzitutto perché la tensione zonale, cioè il flusso teso di correnti da ovest, non è che possa frenare in modo tanto repentino, ma necessita di tempo e l'alta pressione viene storpiata, avvitata su se stessa e spinta a coricarsi appena tenta di salire oltre una certa latitudine.



Chiaro che se l'anticiclone riuscisse a piazzare qualche "boa" di stazionamento a ridosso del Regno Unito, aria sempre più fredda verrebbe ad accumularsi sull'est europeo; se poi il blocco anticiclonico andasse poi ad occidentalizzarsi, cioè se l'anticiclone si spostasse ancora più ad ovest, certamente si attiverebbero moti antizonali, cioè da est ad ovest, diretti dalla Siberia verso l'Europa. In pratica l'Europa diverrebbe una ghiacciaia. Ma per tutto questo occorrono tempo ed incastri giusti.



Qualche passo verso questa soluzione si scorge da qualche scenario estremo come questo, ma al momento la tenuta del muro anticiclonico ha un'attendibilità piuttosto bassa ed è per questo che tali mappe vengono mostrate solo per completezza di informazione: