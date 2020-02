INVERNO: l'attesa del sussulto nella fase finale di febbraio

Tutti si aspettano che l'inverno prima o poi batta un colpo, magari proprio in zona Cesarini, come talvolta è accaduto in passato.

In realtà non è automatico un comportamento del genere. Molte stagioni si sono chiuse con un nulla di fatto, anche abbastanza inquietante certo, ma se l'indice NAO si mantiene alto, non c'è molto da fare, pur di fronte ad un rallentamento della corrente a getto.



Ci sono dunque due scuole di pensiero stamane: quella che sostiene che l'inverno terminerà con il dominio più o meno incontrastato dell'anticiclone, come evidenzia questa mappa:

C'è invece chi pensa a qualcosa di diverso: la vulnerabilità dell'anticiclone si manifesterà ancora lungo il suo bordo orientale e basterà una leggera frenata nel letto delle correnti per vederci arrivare addosso aria di estrazione nettamente diversa con netto calo delle temperature e un episodio invernale associato anche a nevicate sul medio Adriatico e al sud, come mostrano le mappe seguenti (centrate proprio tra il 20 ed il 24 febbraio):

Naturalmente tra le 3 mappe che vi abbiamo mostrato sopra, relative a 3 scenari freddi diversi l'uno dall'altro, quella più credibile è l'ultima, perché risulta quella meno estrema. In ogni caso sarebbe sufficiente per riportare condizioni quasi invernali e analogamente qualche nevicata lungo la dorsale appenninica centro meridionale.



L'attendibilità di una frustata fredda in terza decade è ferma al 30%; entro qualche emissione scopriremo se potranno esserci margini affinché tale attendibilità possa salire.