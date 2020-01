Inverno INESISTENTE su gran parte d'Europa! Parola di "SNOWCOVER"

SNOWCOVER, ovvero la "COPERTURA NEVOSA" che nel trimestre invernale dovrebbe avvolgere gran parte d'Europa alla fine di gennaio, quantomeno il settore centro-orientale del Continente.

Quest'anno, la neve presente al suolo a livello europeo è davvero esigua...anzi, in alcuni casi manca completamente:

La mappa degli accumuli nevosi in Europa aggiornata a mercoledi 29 gennaio mostra l'impronta del fiato mite oceanico e subtropicale che sta "funestando" la salute dell'inverno attuale su buona parte del nostro Continente.

E' abbastanza normale non avere la neve sui settori più occidentali del Continente, ma osservate la vastita delle zone prive di copertura nevosa.

La neve manca addirittura su quasi tutta l'Europa centrale e orientale. Per trovare una copertura nevosa compatta bisogna recarsi sulla Norvegia, in Finlandia ed a nord-est della Bielorussia.

Per far capire la quantità di neve mancante sul settore centro-orientale europeo, prendiamo come esempio la POLONIA:

La linea azzurra mostra la media della neve che dovrebbe accumularsi sul suolo polacco nell'arco di tutto l'inverno. La media si riferisce al lasso temporale compreso tra il 2004 e il 2019, ergo in pieno riscaldamento globale.

La linea rossa mostra invece la neve che si è accumulata al suolo durante la corrente stagione invernale. Crediamo che ogni commento sia puramente superfluo e non farebbe altro che rimarcare la quasi totale INESISTENZA della stagione fredda attuale su quasi tutto il Continente.

